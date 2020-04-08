新冠肺炎疫情升溫衝擊產業與經濟，隨無薪價人數增加，民間團體擔憂恐會影響勞工支付房租，今日上午與民進黨立委江永昌舉辦記者會，呼籲政府針對疫情期間受到解僱或減班休息民眾提供緊急租金補貼。江永昌主張以內政部住宅基金中剩餘近2億元，作為「緊急租金補貼方案」，申請資格比照財政部3月25日公告受疫情影響申請繳納稅捐延期或分期者，附上住宅房租租約即可，補助金額依照內政部一般補助金額，各縣市不同，從3000元至5000元不等，最長補助6個月。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯指出，疫情對產業影響比想像中的大，基層勞工陸續面臨減班休息的情況，根據統計，截至3月底，實施減班休息專案單位共308家、7916人，因疫情不明朗，未來企業及勞工受到的衝擊將會更嚴重，一旦勞工沒了收入，對於租屋的勞工將面臨付不出房租必須搬離，無處安居的困境。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，房屋租金占家庭收入開銷的30％，一旦勞工沒有工作，房租支付恐會出問題，因此提出緊急租屋補貼辦法，提供臨時性救急需求，只要持房屋租約即可申請，不受限須合法房屋，符合勞動部安心就業計畫，受到減班勞動者都有資格申請，補助期限以半年為基準，屆滿時再視疫情發展滾動式檢討。

江永昌表示，2月申請失業補助超過3萬4000人，給付金額逾9.4億元，代表勞工情況相當危急，呼籲政府盡速提出「緊急租金補貼方案」，比照內政部一般租補金額，各縣市不同，分別為3000元、3200元、4000元、5000元不等，補助期以6個月為限。

社會住宅推動聯盟主張，「緊急租金補貼方案」不受年齡、合法房屋、收入分未等限制，以達到緊急補貼用意；適用對象包含未領取相關住宅補貼者，以及符合勞動部安心就業計畫受減班休息影響者。住盟也建議補助金額比照內政部「整合住宅補貼資源實施方案」之租金補貼，以便快速與現行租金補貼申請發放系統接軌，簡化行政流程。

至於租金補貼有多少人受惠？江永昌說，捐稽徵單位已經針對減班休息的民眾給予綜所稅延繳、分期繳的措施，再排除去年已經申請單身、婚育租屋補助、一般租屋補助的民眾，就能算出有多少人急需政府伸出援手。

(中時 )