雖美股開高走低，台股在台積電(2330)、股王大立光(3008)，以及鴻海(2317)蘋概三雄開高帶動下，開高走高，盤中大漲逾百點，一度衝破10100點大關，並站上萬點關卡。

因武漢肺炎疫情有緩和跡象，美股道瓊工業指數早盤大漲，但收盤小跌26.13點。道瓊工業指數下滑26.13點或0.12%，以22653.86點作收。標準普爾指數下跌4.27點或0.16%，收在2659.41點。那斯達克指數下跌25.98點或0.33%，收7887.26點。

台股周二盤中衝破萬點，昨天收在9996.39點。雖美股周二小跌，但台股周三早盤走自己的路，即將舉行法說會的大立光今早走穩，台積電續強，鴻海也跟上漲勢；台股今早在電子股領軍下，持續衝關萬點達陣。

台股昨天收在9996.39點，大漲177.65點，三大法人合計買超63.26億元，其中，自營商買超9.82億元，投信買超19.36億元，外資買超34.08億元。法人重新回頭買超，是帶動台股今早強攻萬點的推手之一。

目前歐美疫情持續蔓延，美股震盪仍大，且疫情影響產業基本面，後續變數仍多，股王大立光，以及接下來的台積電法說會將說明疫情對市場的影響，將是重要指標。

近日市場情緒回穩，台股加權指數持續站穩月線大關，目前上市櫃公司陸續公告3月營收，近期公布營收績優個股也都有不錯的股價表現。

(時報資訊)