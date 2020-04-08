工業電腦廠友通（2397）在自身營運動能回溫、配合合併效益挹注下，2020年3月合併營收雙位數「雙升」衝上8.5億元新高，帶動首季合併營收持穩高檔，以21.76億元改寫歷史次高，淡季營運持續暢旺。

友通受台股股災拖累，3月19日股價下探53.8元、創近32月低點，10個交易日重挫達32.5％。近日股價觸底反彈，今（8）日開高走揚，最高上漲3.53％至70.3元，早盤維持逾3％漲幅，站回70元關卡，領漲工業電腦族群，近12日波段漲幅已達3成。

友通2020年3月自結合併營收創8.5億元新高，較2月5.8億元成長達46.58％、較去年同期5.22億元躍升62.68％。累計首季合併營收21.76億元，僅較去年第四季新高22.41億元小減2.92％、較去年同期14.43億元躍升50.72％，改寫歷史次高、同期新高。

友通2020年3月及首季營收分創新高、次高佳績，主要受惠自身營運動能回升，配合去年3月併購網通資安廠其陽（3564）、10月併購工業自動化整合銷售通路商羅昇（8374）營運同步轉強，同步挹注成長動能。

若扣除轉投資其陽、羅昇挹注，友通2020年3月合併營收約4.08億元，月增達28.29％、但年減4.03％，累計首季合併營收約11.17億元，季增7.07％、仍年減17.06％。

其陽受惠亞太地區客戶出貨升溫、非常態性標案出貨增加，2020年3月自結合併營收1.37億元，月增達26.43％、年增達41.31％，改寫同期新高。累計首季合併營收4.26億元，雖季減18.86％、仍年增達56.96％，改寫歷史次高、同期新高。

先前表現偏弱的羅昇狀況亦有好轉，2020年3月自結合併營收3.04億元，月增達98.88％、年增0.99％，創近11月高點。不過，由於前2月營運疲弱，累計首季合併營收6.32億元，仍季減5.94％、年減14.71％，創近11年低點。

(時報資訊)