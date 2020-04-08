《國際產業》IATA示警：航空相關產業2500萬個職位面臨疫情衝擊風險 10:442020/04/08 時報資訊 時報、電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透社報導，國際航空運輸協會(IATA)發出示警指出，新冠疫情導致航空客運衰退，可能令全世界2,500萬個工作職位面臨風險，此外，由於現金用罄，航空公司也可能堅持不向旅客提供退款。IATA並呼籲各國政府伸出援手。 IATA警告，近3個月的旅行限制，加上2020年運輸流量下降，可能會讓2,500萬個工作職位面臨風險。IATA表示，第二季全球航空旅行減少70%，這意味著飛機停飛、現金不斷減少的航空公司將無力提供退款。 (時報資訊) #IATA #風險 #運輸流量 #退款 #停飛 也許您會感興趣 推薦閱讀 35％機率 全球經濟U型復甦 04:092020/04/04 財經要聞 匯豐、凱基 聯手降評鴻海 04:092020/04/04 財經要聞 宗教風險評估表 活動資訊一把抓 04:102020/04/05 地方新聞 降低群聚感染風險 台中推上班分流 12:232020/04/06 生活 人才培訓課程有群聚風險 林佳龍：控管人數並戴口罩 15:372020/04/06 生活 新冠引發市場震盪 中信銀：定期定額分散風險 18:512020/04/06 財經 新鎖國時代來臨？ 許勝雄：台灣氣要夠長 就有機會 04:102020/04/07 財經要聞 新世界浮現！ 04:102020/04/07 時論廣場 防疫概念當道 首選醫療保健基金 17:572020/04/07 財經 工商社論》掌握後疫情時代的產業轉型時機 04:102020/04/08 財經要聞 財經熱門新聞 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 疫情擊垮美國經濟？私募巨頭曝慘烈數字 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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