據路透社報導，國際航空運輸協會(IATA)發出示警指出，新冠疫情導致航空客運衰退，可能令全世界2,500萬個工作職位面臨風險，此外，由於現金用罄，航空公司也可能堅持不向旅客提供退款。IATA並呼籲各國政府伸出援手。

IATA警告，近3個月的旅行限制，加上2020年運輸流量下降，可能會讓2,500萬個工作職位面臨風險。IATA表示，第二季全球航空旅行減少70%，這意味著飛機停飛、現金不斷減少的航空公司將無力提供退款。

(時報資訊)