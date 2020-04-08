高雄市長韓國瑜委由前新聞局長王淺秋及律師葉慶元今到台北高等行政法院遞狀，他們指控綠營違反選罷法之規定，在直轄市市長就職未滿一年，即開始進行罷免活動，決定訴諸司法，希望透過法院反制違法罷免案的奧步。

葉慶元律師表示，選罷法當初修正時，立法委員特別將罷免期間由6個月延長為1年，就是為了避免罷免淪為政治惡鬥的工具；地方行政首長當選的第一年都是在執行前任市府編列的預算，要從第二年開始才能夠透過編列預算、調整組織的方式，真正開始落實自己的政見。

律師表示，罷免提案人在韓國瑜就職未滿1年就開始進行罷免活動，明顯違反了選罷法1年內禁止罷免的立法原意，也使得選民無法真正藉由政績判斷是否應參與罷免案件的連署，違反了正當法律程序，顯屬違法。

葉慶元律師說明，由於本案違法事證明確，韓市長已依法提起向中選會的上級機關、行政院提出訴願，並分別向行政院訴願會及台北高等行政法院聲請停止執行，他希望法院能承擔地方自治以及民主憲政捍衛者的角色，暫停違法的罷免程序，以維護地方自治及正當法律程序。

(中時 )