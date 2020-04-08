里幹事收賄讓遷葬業者豬骨混充人骨 遭判撤職 10:562020/04/08 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9年前新北市八里區因開發案發現無主墳墓、先人的骨骸，新北市政府辦理遷葬得標的業者卻行賄里幹事連龍得，包庇業者以獸骨，混以先人骨骸一起火化；刑事部分連男一審遭判刑12年，行政究責部分，公懲會將他判決撤職並停止任用4年。 法院判決認定連龍得時任八里區公所課員並任里幹事，竟收受賄賂及利用職務機會詐取財物，非但破壞官箴，更損害全體公務員及政府機關廉潔之形象，所為殊值非難，刑事部分從重量刑。 (中時 ) #業者 #里幹事 #人骨 #撤職 #遷葬 也許您會感興趣 推薦閱讀 隔離者眾 里長嘆無力監控 04:102020/04/07 政治要聞 「麻吉樂園」無預警倒閉 450人串聯要業者面對 11:262020/04/07 社會 受疫情影響！國民內衣店EASY SHOP關20家門市止血 12:242020/04/07 消費 疫情影響 查定娛樂業者新北4到6月減收30％娛樂稅 11:572020/04/07 生活 疫情衝擊海運 業者拿到200萬：如吃下定心丸 12:082020/04/07 生活 侯友宜擔心夜市防疫 現階段強力勸導 12:432020/04/07 生活 擔憂墾丁被抹黑成疫區 業者強調：墾丁不是只有墾丁大街 19:342020/04/07 生活 經濟部：外送補助只給餐飲業者 不給外送平台 22:082020/04/07 財經 餐飲上架遭疑獨厚外送平台？經部：助部份抽成降至15％ 23:272020/04/07 財經 《經濟》經部端補助 是給餐飲業、非外送平台 09:092020/04/08 財經 社會熱門新聞 韓國瑜罷免案法律攻防 律師詹順貴很憂心 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 韓國瑜罷免法律攻防 罷韓團體恐敗在這2字 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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