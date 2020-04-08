9年前新北市八里區因開發案發現無主墳墓、先人的骨骸，新北市政府辦理遷葬得標的業者卻行賄里幹事連龍得，包庇業者以獸骨，混以先人骨骸一起火化；刑事部分連男一審遭判刑12年，行政究責部分，公懲會將他判決撤職並停止任用4年。

法院判決認定連龍得時任八里區公所課員並任里幹事，竟收受賄賂及利用職務機會詐取財物，非但破壞官箴，更損害全體公務員及政府機關廉潔之形象，所為殊值非難，刑事部分從重量刑。

(中時 )