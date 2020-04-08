德微科技（3675）公告3月自結合併營收為1.44億元，較上月成長23％，較去年同期成長14％，自結今年第一季合併營收累計為3.83億元，較去年同期成長10％。德微指出，由於遠距辦公、伺服器將持續帶動4月需求，二極體市場受疫情影響相對微小。

德微表示，自2020年初以來，全球受到COVID-19之威脅，各國壟罩在新型冠狀病毒的陰霾中，公司仍能在第一季合併營收累計較去年成長10％，尤其在三月營收較上月成長23％，主要係因德微工廠設立於台灣，所以受到新型冠狀病毒之疫情影響程度較低。

德微指出，近日疫情爆發，在家及異地上班人數大增，加速推升伺服器、NB、雲端記憶體等市場需求；同時也帶動二極體的需求成長。可預期相關的伺服器、遠距辦公之產品，將會持續帶動四月份的市場需求，以此來看、二極體市場近期受到疫情的影響相對微小。

由於歐美國家疫情蔓延越發嚴重，面對重要科技大廠陸續示警，2020年全球企業營運展望，面臨嚴峻考驗與市場不確定性增加，德微對後續之疫情發展將審慎應對，德微公司在今年初已經進行超前部署，藉以因應當前之疫情發展。

目前公司在進行防疫措施上，從三月開始、積極進行定時之全廠區與辦公室之環境消毒作業，為防疫把關、提供員工健康之職場環境。公司也已經進行實施分艙分流作業，例如異地上班、將辦公人員區分為一、三、五及二、四六、亦或者是分早午班別等，期盼公司之生產與營運能順利進行，直至疫情趨緩退散消失。

展望今年，德微公司持續強化產線能力、提升良品率，期望疫情緩和或退去後，全球的需求面提升，被延遲的5G、車用電子與AI智能之需求，將會帶動週邊應用對二極體之需求。此時，專注本業經營的德微科技，更具成長動能與產業競爭優勢。

(工商 )