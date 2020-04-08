全球資料解決方案領導供應商希捷科技（Seagate）宣布在台推出專為新一代電競遊戲需求打造的Seagate FireCuda Gaming Dock、FireCuda Gaming SSD與BarraCuda Fast SSD 三款最新外接式產品，一次滿足遊戲玩家對於頂尖效能、便利性及設計感的追求，協助遊戲玩家將潛力發揮到極致。

希捷領先業界的遊戲儲存解決方案具備高效能和設計靈巧等優勢，FireCuda Gaming Dock擁有4TB的HDD儲存容量，搭配NVMe M.2擴充插槽，可再升級至SSD的飛快速度；而全新的高效能外接硬碟FireCuda Gaming SSD 及 BarraCuda Fast SSD 擁有頂尖的效能及便利性，適合遊戲玩家和專家用戶（power users）隨身攜帶。

希捷的FireCuda Gaming Dock是一款高效能的儲存解決方案，能以一條Thunderbolt 3連接線輕鬆地將所有周邊設備相連，適合使用筆記型電腦且追求高靈活度的遊戲玩家。除了內建4TB的3.5吋HDD，並配有方便擴充的PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD插槽，可依需求升級，為遊戲與資料提供充足的儲存空間，同時將固態硬碟的高速優勢發揮得淋漓盡致。

除了用於連接筆電的Thunderbolt 3連接埠外，FireCuda Gaming Dock 同時配有連接配件裝置的Thunderbolt 3連接埠、DisplayPort 1.4、RJ45乙太網路埠、3.5mm音訊輸入/麥克風埠、3.5mm音訊輸出埠、4個USB 3.1 Gen2連接埠及1個USB 3.1 Gen2充電埠。其外觀以極簡的工業風設計搭配可自行設定的RGB LED燈光，遊戲玩家能夠使用隨附的希捷Toolkit軟體，輕鬆調整各種色彩和燈光模式，將遊戲體驗推向顛峰。

可攜式FireCuda Gaming SSD與 FireCuda Gaming Dock 為絕佳組合，此款SSD專為遊戲玩家特別打造，融合了希捷頂級的FireCuda NVMe 510 SSD和劃時代的SuperSpeed USB 20Gbps（USB 3.2 Gen2×2）介面，驚人的讀取速度最高可達每秒2000MB 1，帶領玩家在遊戲中脫穎而出。

擁有最佳化效能且極具設計風格，FireCuda Gaming SSD提供500GB、1TB及2TB的容量選項，外觀採用具代表性的鑿刻感金屬機殼，搭配可自行設定的RGB LED燈光。遊戲玩家同樣可透過免費的希捷Toolkit軟體自由設計該產品的RGB LED燈，且能將其與 FireCuda Gaming Dock同步，創造出沉浸式的情境設定。

希捷SSD陣容中的另一款新產品是BarraCuda Fast SSD，提供 500GB、1TB及2TB容量選項。為滿足時常外出移動的遊戲玩家和活躍的專家用戶，此款外接式SATA SSD具備每秒高達540MB的讀/寫速度，能為使用者帶來升級的遊戲效果與傳輸速度。

此款硬碟外型輕巧，以口袋般的大小搭配吸睛的綠色LED燈，並配備USB 3.1 Gen2 Type-C連接埠以提供靈活性。開箱即與PC及Mac（exFAT）相容，隨附希捷Toolkit讓使用者能輕鬆地進行備份和同步，並包含兩個月免費的Adobe Creative Cloud Photography訂閱計劃。

(工商 )