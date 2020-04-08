定位與無線通訊技術的全球領導廠商u-blox宣佈，已收購IoT「通訊即服務（Communication-as-a-Service）」供應商Thingstream。利用業界標準的MQTT協定，Thingstream為全球IoT連接性提供全面的端到端解決方案。其產品是以「即服務模式（as-a-service）」提供，能為客戶帶來可事先預測的成本與隨選（on-demand）擴充性。

MQTT是訊息佇列遙測傳輸（Message Queuing Telemetry Transport）的縮寫，已與專為滿足感測器網路需求所打造的MQTT-SN一起成為廣泛運用於IoT應用的數據傳輸協定。MQTT是針對功率和頻寬要求較低的受限環境設計的，利用代理伺服器（broker）把訊息從一台裝置傳送到一個或多個其他裝置。為了實現可靠的機器對機器通訊，使用者可以根據其應用程式的特定需求來設定服務品質（QoS）。Thingstream的MQTT Anywhere服務透過在2G、3G、LTE和LTE-M網路上傳送MQTT-SN訊息，無需蜂巢式行動通訊資費便能在跨190個國家的600多家電信業者之間提供數據傳輸。

u-blox執行長Thomas Seiler表示，藉由收購Thingstream及其平台，u-blox加速進入新的服務業務領域，即IoT Sphere，它可為客戶提供可靠、智慧、安全的解決方案，把感測器數據連接到他們的雲端企業。我們的客戶將能更專注於擴展業務，無須再費心處理取得和建立連接平台，以及維護數據流程管理的複雜工作。

簡化擁有成本以及管理安全可靠的端到端解決方案是IoT解決方案成功的重要關鍵。 整合Thingstream及其平台將進一步推動u-blox的發展藍圖，為客戶提供市場上最穩固的服務產品組合，以實現更佳的功能、安全的連接性、以及整個產品生命週期的支援，簡而言之，就是讓客戶在無線通訊和定位上有更簡易的服務產品組合。

收購Thingstream之後，該公司的26名優秀員工將加入u-blox，帶來他們在電信服務和IoT領域數十年累積的豐富經驗，進而補強u-blox的研發、銷售和行銷團隊陣容。u-blox以1000萬瑞士法郎收購Thingstream，外加對員工的挽留方案。此收購交易已順利完成。

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