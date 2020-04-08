台企研發出肺炎快篩 準確率達九成 10:412020/04/08 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情爆發之際，即時檢測產品足顯輕重。科技部8日表示，台灣企業柏勝生技成功開發新冠肺炎快篩檢測設備，12分鐘內可快速完成檢測。 科技部指出，柏勝生技3月初已完成新冠肺炎血清檢測碟片開發，並在中壢天晟醫院協助下，持續優化檢測系統。 柏勝生技上周於丹麥第二大醫院Hvidovre hospital執行初步的臨床驗證，靈敏度高達九成，預計下周在義大利醫院將完成更大量的臨床驗證，最快在5月就能取得歐盟認證。 (工商 ) #大量 #柏勝 #生技 #新冠肺炎 #檢測 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 川普推薦的奎寧 對新冠肺炎無效 17:412020/04/07 國際 年輕男子感染新冠肺炎併發腦膜炎…撿回一命竟「喪失記憶」 19:352020/04/07 國際 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 創源 基因檢測成長爆發 04:102020/04/08 證券．權證 南韓壓平新冠曲線 科技成關鍵 04:102020/04/08 國際大事 台麥技術合作 柏勝開發12分鐘檢測 COVID-19 08:542020/04/08 財經 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 財經熱門新聞 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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