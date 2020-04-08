新冠肺炎疫情爆發之際，即時檢測產品足顯輕重。科技部8日表示，台灣企業柏勝生技成功開發新冠肺炎快篩檢測設備，12分鐘內可快速完成檢測。

科技部指出，柏勝生技3月初已完成新冠肺炎血清檢測碟片開發，並在中壢天晟醫院協助下，持續優化檢測系統。

柏勝生技上周於丹麥第二大醫院Hvidovre hospital執行初步的臨床驗證，靈敏度高達九成，預計下周在義大利醫院將完成更大量的臨床驗證，最快在5月就能取得歐盟認證。

(工商 )