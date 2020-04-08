面對新冠肺炎疫情帶來龐大如呼吸器的醫療資源需求，鴻海科技集團證實，正與全球醫療器材公司美商美敦力（Medtronic）共同合作研發呼吸器，目前雙方醫療、技術人員已緊密合作，希望加快量產時程，及早投入防疫行列；促成此項合作的也正是鴻海集團創辦人郭台銘的居中牽線。

稍早美敦力執行長Omar Ishrak在接受美國媒體《CNBC》專訪中提到，將畫全力生產呼吸器，其中，將與鴻海合作於威斯康辛州的工廠合作生產型號PB-560呼吸器，另外，也與電動車大廠特斯拉（Tesla）合作生產型號PB-980的相關產品，其他包括英特爾（Intel）等企業也陸續加入合作生產行列。

在產能方面，Omar Ishrak表示，在4月底時，每週可以生產400台呼吸器、在5月底前產能可以提升到每週700台，在6月底時每週產能1,000台。

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(中時電子報)