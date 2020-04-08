45歲劉至翰今(8日)被周刊爆料欠債約500萬，連累第二任前妻Vivian協助還債，而劉至翰過去有過兩段婚姻，第一任妻子是有「小林志玲」之稱的林子瑄（前藝名：林子萱），兩人當年離婚，林子瑄還在臉書意有所指寫下：「謝謝你，勾引我老公…」。

身為星二代的劉至翰繼承了父親劉尚謙的表演細胞，他還有位同父異母的弟弟孫沁岳，與曾是童星的妹妹劉致妤。2008年劉至翰和林子瑄雙喜臨門結婚，不久劉至翰就遭傳和同劇女星韓瑜假戲真做，劉至翰當時嚴正否認，直言：「哪對夫妻不吵架」，也說和林子瑄是從無到有打拚的人生伴侶，「是人生選擇的路，不可能改變」。

然劉至翰和林子瑄2011年證實離婚，劉至翰隨後就與Vivian傳緋聞，據《聯合新聞網》報導，林子瑄曾在臉書感謝某人勾引她老公，又說夫妻相處久了，「也還是想知道別的女人的風韻」，疑指男方花心，劉至翰則解釋離婚主因是兩人價值觀差異大。

劉至翰2013年梅開二度將Vivian娶回家，去年驚爆婚姻告吹，Vivian聲明中提到「劉先生也已經有了更好的選擇」，而林子瑄當時被問此事不願正面回應，僅表示「不知道要說什麼」。

(中時電子報)