針對中央的防疫戰略，台北市長柯文哲8日批評，幾乎確診的都是境外移入，大陸才11例，但歐美都超過10倍，對於陸、美標準應一致，比如武漢台人一上機就一大堆動作、集中檢疫，結果從美國返台的飛機一次就感染10人，這不是辦法，別讓政治扭曲專業判斷。

柯文哲表示，他看第一波境外移入還好，降至3例，8日的數字還不曉得，若也是3至5例，但大概第2波的危險期就熬得過去；但戰略上，他批評過，過去幾乎確診都是境外移入、大多是歐美，本土卻很少。

柯說，大陸返台確診約11例，但歐美卻超過10倍，在防疫措施上，對於陸、美標準應一樣，不是武漢返台就集中檢疫、上飛機一大堆動作，但從美國返台的飛機就一次感染10人，這不是辦法，別讓政治扭曲專業判斷。

柯指出，過去20天大多是境外移入確診，還好台灣國民水準高，還沒下令搭捷運要戴口罩，就有9成民眾都戴，SARS過後，國民的水準有提高，所以現在的數目開始下降，而第3波的疫情就是清明連假的風景區爆滿，若從來一遍，政府應出面做人流管制，去風景區可以，但人與人無法有安全社交距離就得戴口罩。

(中時 )