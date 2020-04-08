桃園市消防局長謝呂泉是桃園首任消防局長，11年後回鍋再度擔任升格後的消防局長，議員黃婉如8日在消防局工作報告時直指，2003年SARS、2020年新冠肺炎，都正好是謝在當消防局長，謝妙答：「您也是議員！」讓9連霸的黃婉如笑讚謝防疫有經驗：「歷史上應該留一筆！」

9連霸的國民黨籍資深議員黃婉如8日在消防局工作報告時，詢問局長謝呂泉2003年在哪高就，謝當下一愣，回答是「消防局」，黃接著說，2003年SARS期間謝呂泉在桃園當消防局長、2020年新冠肺炎也是桃園的消防局長，「怎麼都被你碰上！」謝妙答：「您也都在當議員！」讓在場人士都莞爾。

黃婉如以近來桃園消防辛勤救護，且常支援包機回台等高風險個案，消防都表現優秀，讚謝呂泉雖是回鍋局長，但沒有虧待桃園，她強調桃園消防執行新冠肺炎救援勤務已達196趟次、確診人數27人，消防弟兄都面臨高風險，免不了害怕，應該給予心理輔導，她強調謝呂泉對防疫有經驗，讚他：「歷史上該留一筆！」更說「桃園比其他縣市幸福！」

謝呂泉謙虛表示，只是做自己該做的事，大家共同努力把事情做好最重要，希望可以安然度過疫情，他也會請人事室安排心理諮商，給予同仁心理支持。

謝呂泉曾在呂秀蓮前縣長任內擔任消防局長，也是1999年「警消分家」消防體系從警政體系獨立改制後，出任的首任桃園縣消防局長，從1999到2007年才退休卸任，2018年4月敬鵬工業惡火造成6名消防隊員殉職，時任局長的胡英達請辭獲准，曾為桃園消防打下良好基礎謝呂泉回鍋接掌，是許多現職消防局高階幹部的「老學長」。

(中時 )