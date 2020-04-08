陽光電源公司（Sungrow）推出高達250kW裝機容量的SG250HX系列串接式光伏逆變器，該產品先前已於2019年歐洲國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe）上亮相。該逆變器採用英飛凌科技（Infineon）的定制化EasyPACK 3B功率模組並搭載最新的TRENCHSTOP和CoolSiC晶片技術。陽光電源的SG250HX系列串接式逆變器能支援1500 VDC和800 VAC的高電壓，最高效率可達99％。

陽光電源歐洲區技術總監Stefan Froboese表示，陽光電源致力於不斷進行技術創新，為實現歐洲的市電平價而努力。我們已在全球範圍內加快腳步，邁向『讓人人享用潔能電力』的企業使命。在這方面，我們很高興能為歐洲市場帶來又一顛覆性的串接式逆變器技術，將客戶的投資回報率提升至前所未有的高水準。

英飛凌工業電源控制事業處總裁Peter Wawer表示，能憑藉我們甫於2019年PCIM展會上推出的全新EasyPACK 3B功率模組來支援陽光電源達成目標，令我們深感自豪。EasyPACK 3B融合了英飛凌的Si與SiC晶片技術，再次彰顯了我們『從產品思維到系統理解』的戰略。專屬的專業知識加上前端和後端生產能力，讓我們能夠在短短幾個月內就為客戶打造出量身定制的解決方案。

陽光電源SG250HX的重量僅99公斤，尺寸為1051x660x363立方公釐（mm3），而功率密度卻能達到大約1000瓦/升。這使得該逆變器不僅功能強大，並且功率密度遙遙領先。由於採用了英飛凌的新技術，可大幅減少其散熱器的尺寸和重量。此外，因為能提高開關頻率從而減少被動元件數量，英飛凌的產品還有助於實現系統減重。

該系統擁有12個MPPT（最大功率點跟蹤）電路，並採用靈活的、能支援高達6.75MW模組的模組化設計，使其成為大型光伏發電站的理想解決方案。憑藉智慧的強制風冷技術，SG250HX能在極高溫度下運行而無需降額。

(工商 )