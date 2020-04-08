新冠肺炎疫情不斷升高，各地消毒酒精嚴重缺貨，台南市政府號召2家民營酒廠投入生產，為全民抗疫注入新血。
酒精生產過去一直靠台灣菸酒公司獨挑大樑，台南市領先全國，徵召2家民營酒廠投入，每天可生產10萬瓶，大大減輕台灣菸酒公司的壓力。台南市長黃偉哲表示，台南率全國之先，首度有民營業者加入防疫，可進一步滿足市場需要，也是不分官民、不分中央地方合作抗疫的典範。
(中時電子報)
新冠肺炎疫情不斷升高，各地消毒酒精嚴重缺貨，台南市政府號召2家民營酒廠投入生產，為全民抗疫注入新血。
酒精生產過去一直靠台灣菸酒公司獨挑大樑，台南市領先全國，徵召2家民營酒廠投入，每天可生產10萬瓶，大大減輕台灣菸酒公司的壓力。台南市長黃偉哲表示，台南率全國之先，首度有民營業者加入防疫，可進一步滿足市場需要，也是不分官民、不分中央地方合作抗疫的典範。
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