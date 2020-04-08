台南領先 徵召2家民營酒廠生產防疫酒精(中天新聞)

新冠肺炎疫情不斷升高，各地消毒酒精嚴重缺貨，台南市政府號召2家民營酒廠投入生產，為全民抗疫注入新血。

酒精生產過去一直靠台灣菸酒公司獨挑大樑，台南市領先全國，徵召2家民營酒廠投入，每天可生產10萬瓶，大大減輕台灣菸酒公司的壓力。台南市長黃偉哲表示，台南率全國之先，首度有民營業者加入防疫，可進一步滿足市場需要，也是不分官民、不分中央地方合作抗疫的典範。

黃偉哲感謝旺旺集團捐借水神生成機。（曹婷婷攝）
黃偉哲感謝旺旺集團捐借水神生成機。（曹婷婷攝）
台南市長黃偉哲出席學甲扶輪社捐贈藥皂活動，親自示範洗手7字訣。（莊曜聰攝）
台南市長黃偉哲出席學甲扶輪社捐贈藥皂活動，親自示範洗手7字訣。（莊曜聰攝）
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(中時電子報)

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