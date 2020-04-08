陸軍航空特戰指揮部歸仁基地爆發營內士官兵結合一名曾在航特部擔保全的劉姓男子，以老鼠會方式招攬營內士官兵投資二手車及骨董詐騙吸金超過600萬案件。國防部長嚴德發上午在立法院面對質詢時指出，此案沒有黑幫介入，涉案官兵共有9名，全案已經移送司法調查。

立法院外交及國防委員會上午就「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」，邀請國防部長嚴德發與退輔會主委馮世寬專案報告，立委相當關切航特部爆發吸金案，質詢嚴德發目前調查處置狀況。

嚴德發答詢時特別強調，本起案件沒有黑幫介入的問題，起因是是飛訓部輔導長在2月份主動發現官兵生活異常時主動處置，主嫌是陸軍歸仁廠亞航公司劉姓員工不當詐騙，誘使官兵不當投資，官兵理財也有缺失不當所發生的軍紀案件，目前此案已移送司法調查。

嚴德發說，本案總計有9名士官兵，最高階級是下士，其他8位士兵皆按照懲處規定懲處，會要求部隊針對本案例進行軍紀宣導、宣教，同質加強官兵正當理財教育。

(中時電子報)