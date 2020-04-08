柏勝生技(BluSense Diagnostics)專注傳染性疾病檢測，今年3月初已完成新冠肺炎病毒(COVID-19)血清檢測碟片開發(ViroTrack COVID-19 IgM/IgG)，上周於丹麥第二大醫院Hvidovre hospital執行初步的臨床驗證，靈敏度高達90%，計畫將在下周於義大利醫院將完成更大量的臨床驗證，預計在5月取得歐盟認證。

柏勝生技成立於2014年，是台灣與丹麥技術合作而成立的新創公司，經台灣科技部萌芽計畫補助輔導，主要股東為台安生技與廣明光電。柏勝生技的生化研發基地座落於丹麥哥本哈根，而軟硬體研發中心與設備生產則位於台灣桃園。柏勝生技擁有國際團隊，並結合台灣IT產業優勢，以藍光光碟機為基礎，設計開發可攜式醫療檢測平台BluBox，並搭配微流道生物檢測碟片ViroTrack，攜帶與操作均十分便利，適合於機場、港口等第一線防疫場所使用。

柏勝生技克服現有檢測系統困境，發展出兼具高準確性、攜帶方便與操作簡易的產品。僅需受測者一滴血液檢體(30 ul)，毋須進行離心等前處理，12分鐘即可取得定量且高靈敏度(sensitivity)與專一性(specificity)檢測結果。

柏勝生技指出，團隊擁有創新技術、專業研發團隊並具備與國際重要衛生組織合作經驗，當新傳染性疾病爆發時，有能力短時間內開發出相應的快速檢測產品。2016年Zika在各地，尤其是中南美洲地區大爆發。當時柏勝生技在國際廠商高度競爭下脫穎而出，贏得美國國際開發署(USAID)「USAID-Combating Zika」研發獎金，並在預期的時間內完成產品開發與認證。

另外，柏勝生技也在2018年獲得歐盟展望2020(Horizon 2020 SME Phase II)經費，此經費在歐洲獲選率僅3%，除給予實質補助外，同時更代表歐盟肯定柏勝生技為具有全球創新與競爭能力的新創公司。

(時報資訊)