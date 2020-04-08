新冠肺炎持續延燒，重創各產業，部分事業單位為因應疫情採取無薪假（減班休息），據勞動部統計，截至今天為止，全台有370家事業單位、8739人實施無薪假，其中以住宿餐飲人數最多達2979人。

據勞動部統計，本期實施無薪假的事業單位以住宿及餐飲業為主達94家最多，其次為批發零售齊業及支援服務業。

如從地區分布，則是以服務業為主的台北市有104家、2244人實施無薪假最多，其次為新北市也有70家、1532人。

(中時 )