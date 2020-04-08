慘！全台近9千人放無薪假 住宿餐飲業約佔3成 10:592020/04/08 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎持續延燒，重創各產業。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎持續延燒，重創各產業，部分事業單位為因應疫情採取無薪假（減班休息），據勞動部統計，截至今天為止，全台有370家事業單位、8739人實施無薪假，其中以住宿餐飲人數最多達2979人。 據勞動部統計，本期實施無薪假的事業單位以住宿及餐飲業為主達94家最多，其次為批發零售齊業及支援服務業。 如從地區分布，則是以服務業為主的台北市有104家、2244人實施無薪假最多，其次為新北市也有70家、1532人。 (中時 ) #無薪假 #住宿 #單位 #事業 #全台 也許您會感興趣 推薦閱讀 SOMETHING全台快閃 重塑品牌形象 04:092020/04/04 產業．科技 無薪假衝擊 4月車市恐少5000台 04:102020/04/06 財經焦點 活用資產 跟自己調頭寸 01:212020/04/06 生活新聞 疫情若燒到年底 無薪假人數恐破2萬 13:182020/04/06 生活 許銘春：無薪假人數估破萬 將祭安心即時上工計畫 04:102020/04/07 財經要聞 疫情若至年底 無薪假破2萬人 04:102020/04/07 財經焦點 中市業者助弱勢 擴徵防疫清潔員 04:102020/04/07 地方新聞 不只自營作業者 小吃店等微型企業勞工也可望領3萬元 18:162020/04/07 生活 日產、本田放美國員工無薪假 21:212020/04/07 財經 政府祭薪資補助穩就業 工商團體：需配套減稅 04:102020/04/08 財經要聞 生活熱門新聞 阿中部長厲害了！ 全英文喊話WHO：讓台加入 - 生活 口罩擋不住新冠病毒 台大醫：阻90％外來物降感染風險 - 生活 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 中研院長解釋 新冠病毒恐怖死亡過程 曝唯一解法 - 生活 教育部禁zoom 台大師痛批：一個月努力歸零 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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