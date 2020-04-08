高雄巿議會民進黨團8日譴責國民黨團以多數暴力通過無限期延會，並認為高雄巿長韓國瑜委託律師聲請就罷免投票停止執行，為了反制罷韓的法律戰已經開打，民進黨團喊話，韓國瑜如果是真男人，就應該直球對決。

民進黨高雄巿議員陳致中、李喬如、黃文益、邱俊憲、鄭孟洳、高閔琳8日批評韓國瑜為反制罷韓展開一連串動作，先在總統選後裝乖，等到罷韓二階連署過關，又讓議會無限期延會，甚至委託律師向法院聲請停止執行。

李喬如表示，防疫、開議與罷韓投票並不衝突。黃文益則抨擊，其他疫情更嚴重的縣巿都沒停議了，高雄巿議會無限期延會的決定是無恥的，就只為了讓韓國瑜躲避「補考」，連帶讓整個高雄巿政府都不受議會的監督。

民進黨團重申，選罷法只有規定就職1年才可以「提出」罷免，並沒有限制不能提前作業，韓國瑜與其使用這些無謂的手段，不如直接在巿議會直球對決，交由高雄巿民決定去留，甚至在罷免二階連署過關後，就應該自行下台。

(中時 )