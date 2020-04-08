蔡依林和陳奕迅攜手合唱抗疫歌曲《Fight as One》MV被網友譙翻。(圖／本報系資料照)

蔡依林日前和陳奕迅攜手合唱抗疫歌曲《Fight as One》，替全世界的醫護人員加油打氣，本來是美事一樁，卻因MV畫面出現外國小孩舉著「感謝China」標語片段，引起網友論戰，雖然事後她發文回應，仍難平息風波，對此，知名部落客廣告小妹也發表看法，點破歌曲背後真正意義。

廣告小妹認為不用看畫面「都知道是大外宣」，雖然她不喜歡，但不會反對大外宣的存在，稱「公關的最高技能不就是玩洗白遊戲嗎？」她也不否認「我雖看完翻白眼，可這就是國家的職責。在國際上站穩，讓人民富足。大外宣如果成功，算你有本事」。

但她也直言「有本事玩洗白，就要有本事承受被砲，地球還是有很多人類的眼睛沒有瞎」，認為這波操作硬了點，她認為「藝人不是傻子，經紀公司更不是。誰敢說自己是被騙，那都是矯情」，最後更幽默表示「玩大外宣需要實力，勞煩跟美國隊長學學，不要會了點皮毛就出來炫耀」。

(中時電子報)