高雄市長韓國瑜今早決定對「罷免案」聲請育停止執行，部分國民黨挺韓人士擔憂此舉恐激化罷免力道，甚至被認為在民進黨掌握行政、司法資源下，聲請停止執行獲准的機率微乎其微，韓營仍提聲請，已是無技可施的「下下策」。但據知情人士指出，韓營決定提停止執行是早已決定的策略，為了反制綠營繼續「搏歹筊」，重點在爭是非公道及維護民主制度，不在於聲請案被判准駁、罷免案輸贏。

此外，除了今天聲請停止執行之外，韓營也有第二波法律動作，即是由市選委會把連署人其中疑涉嫌偽造文書者，全部函送地檢署偵辦。

據指出，韓國瑜前年12月25日就職，依選罷法規定，罷免案必須就任滿一年才能提出。不過罷韓團體去年12月26日、韓就職滿一年的隔天就送出近3萬份第一階段連署書，高雄市選委會查對連署資料，發現其中有7143份的日期填寫去年7月，意即韓上任未滿一年就已連署，其餘2萬多份的日期則填寫去年12月26日。

高雄市選委會為此兩度行文中選會請示，一是詢問去年12月25日韓就職滿一年前的連署是否有效？能否剔除？二是詢問去年12月26日當天就有2萬多份連署，疑涉偽造文書，能否剔除？結果中選會對兩份請示函，都予否決，表示不得剔除。

此外，市選會在第二階段，連署書筆跡不相符或內容手寫但簽名用蓋章者，都依中選會回覆同樣是不予剔除。

高雄市選委會為此把其中2千多份內容手寫、簽名蓋章者，依法以掛號信向連署人查詢是否為本人連署，結果雖僅收到1千多份回覆，其中有 11份回覆非本人連署而判定無效。但據瞭解未回覆者，有些是「連署人」的子女偷蓋章或代簽名違法代連署，「連署人」接獲查詢函後才得知「被連署」，又擔心子女觸法，不敢回覆。

據指出，韓團隊深感中選會處置偏頗，很早已擬定若第二階段連署查對「達標」，即委託律師聲請停止執行，因此今早由王淺秋與律師葉慶元在台北聲請停止執行之外，昨天就調出與中選會公文往返的資料為佐證。

此外，包括發動罷免案的4人、第一階段2萬多份簽著前年12月26日連署的連署書、第二階段疑似非本人連署的連署書，也將由市選委會依法函送檢方，追究偽造文書責任。

韓營人士還透露，37萬多份連署查對合乎規定，不代表沒問題，其間涉及未來連署、造假、抄寫等現象，都須透過司法查明。

知情人士指出，從國民黨立委林思銘質詢中選委主委李進勇，知不知道從第一階段連署書的日期有疑涉偽造文書的情形，李竟答覆不清楚連署書有無押日期，以及從中選會回覆市選委會的內容，都可看出中選會立場毫不中立客觀，縱容違法的罷免案。

該人士強調，此案明顯是民進黨、前市府陳菊陣營不服輸，故意「搏歹筊」，聲請停止執行的法律手段，重點不在爭輸贏、罷免案過不過關，而是爭是非公道，更要凸顯民主法治制度必須依法行事、依法行政。

一位黨中央人士也支持韓營法律手段，他說，從選罷法的精神，原本就是上任滿一年才可以展開罷免行動，但罷韓團體如此「超前部署」，中選會又縱容，兩者聯手「搏歹筊」，嚴重破壞法制，一旦成為案例，日後只要投票結果出爐，反對陣營隔天就開始連署罷免案，豈不沒完沒了？韓營依法論法，以法律手段凸顯這次罷？ 免案操作的違法、荒謬，訴諸司法及民意，是完全正確且必須的作為。

(中時 )