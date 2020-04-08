肥皂洗手應比酒精消毒要好！擔任新竹縣藥師公會理事長的縣議員林禹佑指出，肥皂的介面活性劑可破壞有外膜的病毒，可洗掉9成以上的細菌跟病毒，因此提供2600塊肥皂給新竹縣私立幼兒園，建立幼童起洗手好習慣，預防新冠肺炎病毒。

林禹佑8日在縣議會捐贈肥皂，由縣府教育處副處長蔡淑貞、竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜、竹縣幼兒教育策進會理事長郭淑惠及竹縣教保人員協會理事長葉桂娥代表接受，蔡淑貞指將會分配給全縣164所私幼使用。

林禹佑表示，新冠肺炎疫情在全球大爆發，台灣雖防疫有成，但確診人次幾乎是每天穩定成長，政府不斷呼籲抗疫首要就是「戴口罩勤洗手」，他決定盡份心力，致贈2600塊肥皂予新竹縣私立幼兒園。

林禹佑說，新冠肺炎感染年齡群大幅年輕化，因孩童行為較無法掌控，加上經常將手部觸摸眼口鼻，導致染疫機率提升，因此可由幼兒園導師帶領培養孩童洗手的好習慣，防堵間接性的飛沫傳染。

林禹佑並說，國外有份實驗指酒精消毒遠遠不及肥皂，酒精洗手的正確時機，在於身旁沒有水龍頭跟肥皂，不得已情況下才使用酒精消毒，最有效的方式還是肥皂跟清水，做到「內外夾攻大立腕」正確7步驟，持續20秒，確保洗淨雙手。

(中時 )