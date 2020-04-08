樂高(LEGO)集團於上月宣布與任天堂(Nintendo)攜手合作，推出劃時代全新產品「樂高超級瑪利歐 (LEGO Super Mario)」，為樂高積木創造全新體驗，首波釋出全系列的首波入門盒組「樂高瑪利歐冒險主機」細節，並宣布4月8日至5月7日前可於樂高授權專賣店及momo樂高官方旗艦館預購，預購就送超級蘑菇磚塊組。

樂高集團於「國際瑪利歐日」(3月10日)宣布與任天堂合作，共同開發推出劃時代新品「樂高超級瑪利歐 (LEGO Super Mario)」，打破樂高與任天堂既有的產品規格，既非傳統電玩遊戲，也非樂高傳統以積木為基礎的產品，高度互動性將超級瑪利歐從遊戲螢幕當中帶到樂高世界當中，在真實世界跑關卡、蒐集金幣。透過最新數位科技的整合，創造互動遊戲體驗，讓樂高超級瑪利歐成為全世界玩家們真正的朋友。

樂高集團攜手任天堂共創劃時代新玩法。樂高超級瑪利歐從遊戲螢幕跳入真實世界。(台灣樂高提供／黃慧雯台北傳真)

樂高集團第一波釋出「樂高超級瑪利歐 (LEGO Super Mario)」全新系列共3組細節(包含瑪利歐冒險主機、吞食花翹翹板、庫巴魔王的城堡對決)。其中首波作品「樂高瑪利歐冒險主機」(71360，定價NT$1999)，是解鎖進入樂高超級瑪利歐世界的入門盒組，也是唯一附有樂高瑪利歐互動人偶的盒組，配有7種不同的互動積木磚，與未來將陸續公開的各式擴充組相容，每一組新的擴充組將解鎖不同的關卡與人物。「樂高瑪利歐冒險主機」獨有的樂高瑪利歐互動人偶在眼睛、嘴巴與肚子的位置皆設置了液晶屏幕，以展現對各種動作、顏色與互動積木磚的即時反應，同時也內建喇叭以即時播放瑪利歐遊戲的經典音效與配樂，完整重現電玩遊戲的精華。

樂高超級瑪利歐系列公開首波產品「吞食花翹翹板」，內附有蘑菇與烏龜人偶。(台灣樂高提供／黃慧雯台北傳真)

吞食花翹翹板(71365) 則由217個零件組成，是樂高超級瑪利歐(LEGO Super Mario)系列的擴充組，內附有「蘑菇」與「烏龜」人偶，以及可延長遊戲時間的時間磚塊，能夠幫助玩家練習如何蒐集金幣，為樂高超級瑪利歐冒險帶來更多挑戰，定價NT$1199。

樂高超級瑪利歐系列首波產品「庫巴魔王的城堡對決」，打敗庫巴贏得最終魔王挑戰。(台灣樂高提供／黃慧雯台北傳真)

庫巴魔王的城堡對決(71369) 由1,010個零件組成，內附有「庫巴」、「枯骨烏龜」、「害羞幽靈」、「火焰泡泡」，以及時間磚塊與問號磚塊，以幫助玩家獲得遊戲中的獎勵；打敗庫巴以贏得最終魔王挑戰，定價NT$3599。

「樂高瑪利歐冒險主機」4/8開放預購，搶先預購就送超級蘑菇磚塊組。(台灣樂高提供／黃慧雯台北傳真)

樂高超級瑪利歐全系列將於8月1日正式上市，樂高集團同時也宣布首波入門盒組「樂高瑪利歐冒險主機」將開放預購，消費者可於8日上午7時起至momo樂高官方旗艦館，或上午11點起至樂高授權專賣店進行預購，預購再加碼送出「超級蘑菇磚塊組」(30385)。

(中時電子報)