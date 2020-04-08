為刺激國旅市場，六福旅遊集團再度推出超強住房優惠，進一步擴大範圍至東部，首次跨飯店聯手，看準蘇花改通車後，台北及花蓮交通更為方便，以具有四鐵共構交通優勢的台北六福萬怡酒店，第一波與花蓮理想大地渡假飯店合作，即日起至6月30日止，推出「2020 年住萬怡度假期住房專案」，最低4,999元起，。

六福表示，第一晚先雙人入住台北六福萬怡酒店豪華客房，再享受美味早餐，而第二晚可選擇集團旗下的台北六福萬怡酒店、六福居、關西六福莊，還有花蓮理想大地渡假飯店，合作優惠更吸睛，無論是純享受台北3天2夜美好風景，最低4,999元起，還是先來趟台北都會輕旅行，再享新竹關西生態之旅，或花蓮慢活旅行，雙城旅遊只要7,999元。

「2020 年住萬怡度假期住房專案」從台北出發，民眾可選擇2個晚上都在台北度過，平假日不限，第一晚先入住台北六福萬怡酒店豪華客房一晚後，可直接續住第二晚，皆含有美味早餐，雙人優惠價格5,999元；若想彈性調配入住日期，第二晚可選擇六福居都會景觀客房，雙人價僅要4,999元。

若第二晚選擇前往新竹關西或花蓮度假，皆須平日入住，超值雙人價格7,999元，優惠折扣2.6折起，民眾可選擇雙人入住關西六福莊剛果藍天客房一晚，另含早餐2客、六福村主題遊樂園入園手環2位、第3、4位入住免費(不含專案內容)；若想體驗東部獨有山海風景、緩慢樂活的旅行時光，可入住花蓮理想大地渡假飯店，除享有豪華客房一晚，另包含花蓮機場／火車站接駁、自助早餐2客、下午茶2客、應許運河遊艇導覽1次等。

(中時 )