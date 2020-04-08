蔡英文總統日前宣布紓困規模達1兆500億元，其中7000億元是融資貸款，3500億元則為央行、公營銀行等貸款額度，台北市長柯文哲8日批評，不贊成3500億元隨中央的政治判斷給誰，應該要公平地給民間。

柯說，紓困分3階段，以外科來判斷一場嚴重的車禍，就是止血、輸血、開刀，北市府目前還是止血方案，減少企業支出，包括減租、延租，營業額比去年降低超過15％的、租金降至50％的不用馬上交租，可以延後1年再交，整理好後下周會宣布。

柯表示，輸血也是降低租金，在公有市場等地沒有問題，但民間大部分租的不是公有地，他同意降低房地稅，但問題是明年稅收怎麼辦？照中央1兆500億元紓困金，有7000億元貸款，另外3500億元他不贊成隨著中央的政治判斷給誰，應該要透過制度很公平地給誰。

柯強調，房地稅補貼應照規則，否則他降了，明年稅收就完蛋，北市府就不用運作，地方主要收入是房地稅跟地價稅，房地稅的補貼應該還是中央的3500億元，是比較公平的做法。

(中時 )