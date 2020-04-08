新冠肺炎疫情發燒，紐約陷入前所未見的危機，本刊獨家專訪任職於紐約市醫院的急診醫師孫達志Calvin Sun。「我無法預測疫情何時會獲得控制，很多人說，這將會是紐約市有史以來最糟糕的一星期，要過了這周，才有控制的可能。」

孫達志說，「大家說這一周會疫情大爆發，醫院將沒有足夠的呼吸器、沒有足夠的病床，人們死在急診室、死在等候室、死在街頭，必須全國到處搶調呼吸器，然後由醫護人員決定誰可以活、誰可以死。這樣的現實是我不希望發生的。」

「我每天早上醒來，就會摸摸自己的頭看有沒有發燒，就像戰場上的軍人每天醒來時，不曉得自己是不是中了槍。」孫達志說，起床後就必須去工作，冒著保護不夠而被感染的危險，我們知道自己可能會感染，而且可能會把病毒帶回家，害到我們的家人、心愛的人。

聽聞台灣清明連假的出遊人潮，孫達志也提出忠告。「我住在紐約，每天在跟疫情奮戰，我沒有資格告訴你們該怎麼做。但我想呼籲你們，考慮個人可能要採取的種種行動，並接受你冒險所帶來的後果。沒有必要地暴露，被感染了，然後傳染給你的家人，又傳染給你的朋友、你的社區，只因為你冒了個險，可能害某個人接上維生系統，甚至死去。如果你覺得可接受，那就是看你自己。」

孫達志認為目前還無法預估紐約疫情發展，但被問到疫情過後最想做的事，他苦笑說：「我希望那時我還活著！」他說自己除了是急診醫師，也經營一個旅遊部落格，喜歡到世界各地旅行，所以當疫情完全獲得控制時，我第一個想做的，就是去旅行，離開美國，去其他國家待一兩年。

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(中時電子報)