新冠肺炎延燒全球，美國確診數達39萬，死亡數更是突破1.2萬人，引起討論。對此，國民黨革實院副院長游淑慧歸納三點，其中她認為，美國總統川普以為新冠是中國大陸的事，只顧沾沾自喜，看別人笑話，結果浪費自己兩個月沒做好防疫工作。她最後諷刺表示，她發現美國疫情的致命關鍵，其實只有一項，就是自大、任性、不尊重專業的川普。

對於美國疫情爆發，游淑慧在臉書指出，歸納了三點：

一，只在乎錢和股市的商人總統川普。

他始終只在乎「 經濟和消費不能停」，甚至3月下旬疫情慘烈的時候，還要說希望本週日的復活節能重啟經濟活動。為了減少群聚感染和人際互動，大陸的封城政策又快又狠，不顧對自己的經濟傷害；但川普為了希望人民繼續消費，就把新冠講的雲淡風輕。

二，錯把新冠當流感的川普和美國政府。

今年的美國流感監測數據創十年來新高，3月中旬已高達3800萬人，80%都沒有篩檢病毒，請問「 確定這些都是流感」嗎？更誇張的是在2月下旬時，美國疾病管制暨預防中心（CDC），警告美國「勢必出現社區感染」。

結果川普非常不認同CDC的處理方式，認為他們在散播恐懼。第二天，川普就罕見因為新冠肺炎疫情召開記者會，旁邊還站著臉色尷尬，才說新冠肺炎很可能會爆發全球大流行的CDC副主任舒查特女士。

川普說，美國民眾不應該太過恐慌，美國有充分準備，完全可以對抵新冠肺炎。甚至還說，新冠肺炎在美國境內擴散的機率「非常非常非常低」，更無厘頭的說，如果得到了，把它當流感就好了。

三，以為新冠是中國大陸的事，只顧沾沾自喜，看別人笑話，結果浪費自己兩個月沒做好防疫工作的川普。

居然一直到3月4日，全美新冠篩檢數才900多人，同期小小的台灣都已篩檢了2萬多人，南韓已經篩了20萬人，不篩檢當然就沒有病例。而堂堂一個超級強國美國，也不願意在過去兩個月建立自己的口罩生產線，現在才向海盜一樣到處搶、到處要。

游淑慧最後表示，講完後發現美國疫情的致命關鍵，其實只有一項，就是自大、任性、不尊重專業的川普。

(中時電子報)