今日是武漢「開城」的日子，已經為期76天的封鎖，在今日畫下休止符，有不少民眾按耐不住情緒，甚至在解封前8小時就趕到關口。

熊先生是一名武漢人，因封城而受困在武漢，讓他無法回黃岡老家過年。他在下午4點就提前在武漢龔家嶺收費站排隊等候成為第一位結束封城後出城的人。有陸媒稱，在晚間10時30分到關口現場時，出關隊伍已達兩公里長。

熊先生在武漢工作。今年春節前，他的老婆與小孩提前回到了黃岡鄉下。本打算結束工作後，在 1 月 23 日當天駕車回黃岡過年，不料封城另讓他受困武漢長達76天。

這期間熊先生獨自在武漢，無法見到家人，武漢到黃岡距離 80 公里左右，車程只需 40 多分鐘，然而過去的 76 天，熊先生怎麼也抵達不了。

離漢通道將在 8 日凌晨0時準時打開，離漢人員需持健康綠碼，但不必持核酸檢測報告等其他繁瑣文件。同樣趕來排隊離漢的金先生，決定趁離漢通道打開那一刻，結伴回台州。 「病毒琢磨不透，也怕政策有變，所以能趁早找就趁早了。」另一名女士說。

據武漢交警依據大數據分析發布的資訊，隨著復工復產企業增加，近半個月內，武漢全市在途車輛數增加近40 萬輛，最高峰達到124 萬輛，已恢復至2019 年12月的50％ 左右，預計4 月8 日後將達180 萬，屆時進出城通道交通流量可能出現大幅增長。出城車流預計在 8 日當天達到最高峰，15 日左右逐漸緩解。

(中時 )