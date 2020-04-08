作為任務型單位的促轉會，原本將於今年5月任期屆滿，屆時並應提出總結報告，但如果總結報告來不及完成，可以申請展延任期，而促轉會代理主委楊翠今天表示，已完成向性政院申請展延任期一年的程序。

楊翠今日前往立法院司法及法制委員會備詢時，民進黨立委吳玉琴提到依促轉條例第11條規定兩年要做總結報告，有需要可申請延長，行政院長蘇貞昌也說過促轉會若報請他會同意，請問促轉會已報請了嗎？

對此楊翠表示，過完年後已向行政院提評估並說明，且完成報請過程了。吳玉琴追問那展延一年任期夠不夠？對於促轉會的任期問題，有立委鑒於轉型正義工作短時間內無法完成提出各種建議。楊翠表示這部分尊重立委提案權和討論，轉型正義工程漫長，她們和德國討論時對方說30年都無法做完，兩年有兩年作法，三年有三年作法，促轉會都會依照條例規畫相關期程。

而民進黨立委鄭運鵬質詢時則問楊翠，如果蘇貞昌再留她一年她願意嗎？楊翠先口頭表示尊重院長職權，後來在鄭運鵬追問下更微微點頭同意。

(中時 )