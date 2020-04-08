演習視同作戰 屏大啟動一周遠距教學 11:062020/04/08 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東大學啟動為期一周遠距教學，教務長施百俊的劇本寫作課程成了首堂上線課程。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假過後，屏東大學針對校內師生進行移動調查，發現共有350人曾出入人潮擁擠的11景點，經防疫會議後決議，從8日起，啟動為期7天的遠距教學，首日實施過程正常，視狀況也不排除再延長7日。 (中時 ) #新冠肺炎 #屏大 #遠距教學 #11景點 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 台師大被迫上陣 籲在家多讀書 01:212020/04/06 生活新聞 遠距教學成明星 還有得瞧 01:212020/04/06 生活新聞 員工連假若赴警報11景點 一銀要求居家辦公 13:062020/04/06 財經 增強免疫力防新冠肺炎 「素素」看！ 13:312020/04/06 生活 台大今起大班遠距教學 期中考改寫報告或分流考試 15:512020/04/06 生活 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 生活熱門新聞 阿中部長厲害了！ 全英文喊話WHO：讓台加入 - 生活 口罩擋不住新冠病毒 台大醫：阻90％外來物降感染風險 - 生活 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 中研院長解釋 新冠病毒恐怖死亡過程 曝唯一解法 - 生活 教育部禁zoom 台大師痛批：一個月努力歸零 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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