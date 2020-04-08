清明連假過後，屏東大學針對校內師生進行移動調查，發現共有350人曾出入人潮擁擠的11景點，經防疫會議後決議，從8日起，啟動為期7天的遠距教學，首日實施過程正常，視狀況也不排除再延長7日。

(中時 )

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