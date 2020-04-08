美國私募股權巨頭黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼CEO的蘇世民（Stephen Schwarzman）近日警告，由於新冠肺炎疫情的衝擊，美國經濟恐蒙受5兆美元的損失，所幸政府已經採取行動避免巨大損失。

外媒報導，蘇世民在接受節目採訪時指出，為了防止疫情蔓延，美國採取了史無前例的隔離封鎖措施，正對商業領域造成巨大的破壞，「還好這只是暫時的，但已經給一切帶來壓力。」他稱，目前美國GDP約21兆美元，很可能會因此損失5兆美元。

為了提振金融市場，美國聯準會已經將短期利率下調至幾近於零的超低水位，並推出了無限量債券購買計劃，又稱「量化寬鬆」。蘇世民提到，在聯準會一連串的經濟刺激措施的聯合作用下，川普政府的財政刺激計畫效應可能會比2兆美元大。

報導指出，新冠肺炎疫情蔓延已經使股市陷入熊市，且經濟活動停擺，失業率從半個世紀低點3.5%升至4.4%，未來幾個月恐怕還會繼續上升。

一些金融家和醫學專家指出，能否重啟規模達21萬億美元的美國經濟的關鍵，將在該國是否能夠通過充分的檢測和治療舉措控制住新冠肺炎疫情。

(中時電子報)