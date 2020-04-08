今年入選籃球名人堂的「狼王」賈奈特，在接受訪問時怒罵前老闆泰勒背信忘義，堅持自己的球衣不會在灰狼退休。

賈奈特最顛峰的生涯是效力於灰狼時期所創，但他卻是在塞爾提克的時候才圓了奪冠夢，因此，當賈奈特決定退役的時候，塞爾提克宣布將賈奈特穿的5號球衣退休。

2015年賈奈特在球員生涯尾聲時由當時教頭桑德斯穿針引線高調回到灰狼，賈奈特當時與灰狼老闆泰特達成口頭協議，內容是賈奈特退休後進駐球團管理階層或是球團的決策者，然而就在桑德斯過世後，泰勒推翻了口頭協議，反而是聘請了錫柏杜擔任總教練與籃球事務總裁，這項決定讓賈奈特氣炸。

對於泰特的背信忘義，賈奈特始終耿耿於懷，近來在接受訪問時提到這段往事。「泰勒知道我的憤怒，我原本以為他是一位正直的人，沒想到他卻是一個背信忘義的人，我永遠不會原諒他，現在我不想和這個人打交道，我的球衣也不會在灰狼退役。」

(中時 )