美國新冠肺炎疫情嚴峻，鴻海（2317）傳出規畫在威州廠生產呼吸器協助抗疫。對此，鴻海證實在創辦人郭台銘牽線下，正與醫療器材業者美敦力（Medtronic）共同研發呼吸器，目前雙方醫療及技術人員已緊密合作，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

在法人按讚續看好營運後市，以及躋身防疫概念股消息激勵下，鴻海今（8）日股價開高後放量走高，盤中一度大漲5.06％至74.8元，早盤維持近4％漲幅。不過，三大法人近期仍持續偏空，上周賣超2萬8738張、本周迄今續賣超1萬3091張。

美國新冠肺炎持續升溫，已成為全球確診病例最多的國家。美國總統川普對此加強抗疫力道，動用國防生產法（Defense Production Act）號召美國企業協助生產口罩、呼吸器等醫療用品。近期市場傳出，鴻海規畫在美國威州廠生產呼吸器協助抗疫。

鴻海集團對此證實，正與美國醫療器材業者美敦力共同合作研發呼吸器，目前雙方醫療、技術人員已緊密合作，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。據美敦力規畫，雙方合作的呼吸器將在鴻海威州廠生產，但產能及投產時程則尚未拍板定案。

(時報資訊)