防疫期間風聲鶴唳，但就是有人依然我行我素，結果就是被警察抓起來法辦，一名衛生習慣很差的中年男子，7日下午搭乘225次普悠瑪北上時，竟在車廂上不斷地吐口水，列車長接到其他旅客通知之後，除立即前往勸阻，同時通報鐵路警察協助，最後這名男子在南港站被鐵路警察帶下車做後續處理。

台鐵宜蘭運務段副段長黃聰賢表示，7日下午從花蓮開往樹林的225次普悠瑪列車上，一名男子雖然臉上有口罩，但卻只將口罩戴在下巴，還不時將口水吐在車廂的地板上，其他旅客見狀實在難以忍受，更擔心是否會造成新冠肺炎疫情的感染，趕緊通知列車長。

正在其他車廂核對旅客座位的列車長獲報後，立即前往勸阻這名男子，並基於防疫的安全考量將男子先帶往其他車廂與其他旅客隔離，另通報南港站人員請鐵路警察協助處理；當列車行駛至南港站之後，這名男子立即被鐵路警察帶下車。

黃聰賢表示，經過當場測量，這名亂吐口水的男子並沒有發燒症狀，推測就是單純的個人衛生習慣不好，但值此防疫敏感時機，男子的行為恐已觸犯相關法律，目前正由鐵路警察局偵辦中。

(中時 )