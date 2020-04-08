軟板廠—臻鼎-KY(4958)及台郡(6269)受惠於大陸廠區全面復工及客戶補庫存，3月合併營收同步回升創下歷年同月新高，其中臻鼎-KY自結3月合併營收達82.57億元，月增率高達2.23倍，台郡3月合併營收為21.45億元，月增率達87.83%，今天股價連袂走高。

大陸地區因新冠肺炎疫情獲得控制後加速復工，臻鼎-KY及台郡營運亦因生產恢復正常及客戶啟動拉貨，業績展現強勁成長力道，臻鼎-KY自結3月合併營收躍升至82.57億元，月增2.23倍，年成長12.89%，累計第1季合併營收為175.12億元，年減9.85%。

由於客戶訂單穩定，臻鼎-KY預估，上半年業績可望與去年同期持平。

儘管全球新冠肺炎疫情未止，臻鼎-KY因軟板、類載板及車用板等新產品佈局發酵，降低疫情對營運的衝擊，在類載板及車用板出貨可望較去年成長下，只要疫情控制得宜，臻鼎-KY將力拚今年業績比去年好。

儘管智慧型手機銷售因全球新冠肺炎疫情延燒遭到重創，但蘋果及華為等各大手機品牌廠持續進行5G手機新機開發，台郡公司自2018年開始用MPI跨入天線模組領域，2019年再切入多層板技術，今年除MPI天線外，亦會跨入用於更高頻傳輸的全新LCP材料天線領域，且公司與客戶在手機、平板及NB合作都有，天線產品也成為推升台郡營運成長重要動能。

台郡3月合併營收為21.45億元，月增87.83%，年成長46.5%，累計第1季合併營收為46.02億元，年增6.04%。

2018年天線產品佔台郡營收比重約4%到8%，2019年佔比約13%到18%，其中2018年第4季天線產品佔比已達25%至30%，台郡在日前法說會表示，如果新冠肺炎疫情過去市場需求恢復，公司可以趕產能補回來，今年天線營收佔比可望達20%到30%。

(時報資訊)