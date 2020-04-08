不受美股震盪走跌影響，台股今早漲勢穩健，站回萬點關卡，今早盤新台幣匯價盤中再升破30.1元，早盤新台幣走升，表現優於人民幣、韓圜等亞幣，早盤新台幣匯價連續第3日走升至近一個月新高，匯銀指出，若短期資金持續流入，短線有望股匯齊揚引領台幣升抵30元整數關卡。

台北外匯經紀公司今早新台幣開盤匯價為30.15元，升值0.2分，盤中一度升破30.1元，最高匯價來到30.078元，升值7.4分。

美元指數方面，早盤重新站回100，川普周二向國會要求額外2500億美元緊急經濟援助，幫助受到新冠疫情打擊的美國小型企業，美國財長努欽已經與國會就第二輪資金必要性進行了磋商。而川普周二表示美國可能正接近新冠病毒疫情頂端，並重申希望盡快重啟美國經濟活動。

匯銀分析，若美國疫情將迎來高峰，市場對美元的避險需求仍會升溫，美元指數本周震盪偏多，區間99.0~103.2；而新台幣匯價受到股市重回萬點且疫情控制得宜，短線上也成了「避險」標的。

(時報資訊)