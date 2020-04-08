東南水泥（1110）除了水泥本業，在轉投資房地產市場之後，也將跨足控制性低強度回填材料（CLSM, Controlled Low Strength Materials）的產銷，要賺道路鋪設財。
東南水泥公告，旗下的東南高良資源再生公司，為了取得廠房，將以每月67.32萬元，向東南水泥董事長陳敏斷家族經營的台混資源開發公司，承租位於高鐵左營站附近的4,488坪土地與廠房。
東南水泥8日表示，承租該土地和廠房，期間20年，主要用以生產和銷售控制性低強度回填材料（CLSM），該項產品是水泥、卜作嵐摻料、粒料及水，按設定比例拌和而成的高水灰比混凝土。
東南水泥說，東南水泥和子公司總共持有51％的東南高良資源再生公司，預定今年底開始產銷CLSM，該項產品將被廣泛應用在道路鋪設，今年3月填平的高雄中華路地下道，使用的材料之一，便是CLSM。
(工商 )
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