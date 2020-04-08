清明假期過後，許多人擔心人群大量流動與聚集，恐造成防疫破口，因此開始做出檢討措施，包括51連假是否取消或延期等。對此台大醫院婦產科重症名醫施景中在臉書表示，希望幾天前台灣人上街放連假，不要造成社區感染的爆發， 「我們說不定也該考慮取消端午連假，只是希望疫情在那時之前已經和緩。」

施景中透露，昨（7日）同時收到來自日本、奧地利友人表達問候和關切的私訊。日本教授說，首相已經發布，要開始實施「緊急事態宣言」；而奧地利的朋友則說，他們的感染人數已屆1.2萬人，國家已對國人發出禁足令達第4周。

施景中表示，「我回覆，台灣的學生一樣到學校上課，上班族也是到辦公室上班，雖然有些例外；我感謝他們的問候，從沒有任一個事件，把人們的距離拉開的這麼遠，卻又把大家的心繫的這麼緊。」

回顧昨（7日）台灣新增案例只有3個，且均為境外移入，是近期以來最低；施景中坦言，真的很難能可貴，希望幾天前台灣人上街放連假，不要造成社區感染的爆發，「看到以色列總理宣佈取消連續一周的假期，防止國人到處亂跑，而台灣下一次有4天連假，要到6月底的端午節了，以色列做得到，我們說不定也該考慮取消端午連假，只是希望疫情在那時之前已經和緩。」

貼文一出，獲得許多人討論，網友紛紛留言「即將到來的是51勞動節，拜託大家好好在家」、「希望連假不要取消，然後民眾也都很自律的待在家耍廢」、「連假就讓他去吧，只要是我能為防疫做到的事我都願意」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)