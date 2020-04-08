中衛發展中心董事長謝明達被訴在22年前擔任台北市議員收賄，歷審都判他有罪，前年最高法院未開庭自行改判無罪定讞後，檢察總長江惠民不服提非常上訴並聲請大法庭統一見解，最高法院多次開庭審理後，駁回非常上訴。

前台北市議員謝明達遭檢方指控，在1998年用議員身分向捷運局施壓且如願喬妥人事，因而獲得承包商陳國華220萬元 賄款，一審到高院更三審都判他有罪，但最高法院認定220萬元無對價關係，採信謝借貸之說，自為改判謝無罪。

謝男獲判無罪確定後聲請刑事補償，最高法院認為，謝明達被押獲交保後擔任台北21文教基金會董事長，是義務性質為無給職，也沒有其他收入，考量他羈押期間所受身體、精神上之痛苦、名譽減損、自由遭到拘束，決定准予每天3300元補償，共計26萬700元。

檢察總長江惠民認為，最高法院未舉行言論辯論，違反法律認定程序，即使最高法院的論述有理，也只是犯罪嫌疑不足，而非行為不罰，不得自行改判無罪，因此提起非常上訴並聲請提案大法庭，最高法院審結駁回檢方的聲請及非常上訴。

(中時 )