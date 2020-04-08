4月8日零時起，武漢市解除出入武漢通道管控措施，武漢天河機場恢復國內客運航班，今日早晨7點25分，武漢天河機場復航當日的首架飛往三亞的出港航班東航MU2527航班起飛，代表武漢機場暫停商業客運航班76天後正式復航。

(旺報 )