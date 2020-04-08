時隔76天 武漢天河機場正式復航 11:142020/04/08 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢天河機場8日正式復航。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月8日零時起，武漢市解除出入武漢通道管控措施，武漢天河機場恢復國內客運航班，今日早晨7點25分，武漢天河機場復航當日的首架飛往三亞的出港航班東航MU2527航班起飛，代表武漢機場暫停商業客運航班76天後正式復航。 (旺報 ) #武漢 #機場 #復航 #解封 #封城 #航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… 15:422020/04/04 財經 網傳武漢將發23億人民幣消費券 刺激經濟 21:192020/04/04 兩岸 歐美封城效果差 鍾南山：不是鶯歌燕舞撒歡兒 21:192020/04/05 兩岸 陸媒：武漢規模以上工業、服務業復工率均逾9成 10:422020/04/06 兩岸 武漢8日解封 官方加強戒備 04:102020/04/07 全球財經 大陸首現單日無新增死亡病例 09:492020/04/07 兩岸 武漢天河機場恢復國內航運：憑「綠碼」通行 12:572020/04/07 兩岸 台灣不能「封城」？專家透露效果短暫：但付出的代價很慘痛 22:472020/04/07 生活 武漢今「解封」76天封城告終！276班列車四散全境 07:542020/04/08 兩岸 武漢今解封 凌晨起大批人離城 08:412020/04/08 兩岸 兩岸熱門新聞 武漢今解封 凌晨起大批人離城 - 兩岸 - 旺報 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 任志強落馬 涉嚴重違紀違法遭查 - 兩岸 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 兩岸 德軍出動！口罩遭美阻劫 柏林請求軍方護送 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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