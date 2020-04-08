民進黨立委、內政委員會召委管碧玲，今天排定續審《國土計畫法》，引發國民黨團不滿，痛批事前未溝通，未來恐利用人數優勢打壓異議聲音。管碧玲發出新聞稿表示，《國土規劃法》是這會期的重大法案，執政黨召委有責任主審，民進黨團也對外宣布會有黨團版本，國民黨召委上周不顧民進黨團版本還在院會復議期，突然排審不會採用的行政院版本，國民黨召委如此排案，到底是不是要利用排案卡案，讓他們不得不防範，因此本周續排，要聯審此案。

管碧玲表示，國民黨召委陳玉珍堅持要續審此案，兩黨的黨鞭隨即開始協調，她也提供聯審的方案，並說明中午將休息協商。管碧玲強調，協商一直在進行，目的就是保證法案會出委員會，而不會被卡案，不料，國民黨大軍壓境，今天一早就來委員會佔據發言台，進行政治操作。

管碧玲說，她必須防止這個法案被排審後卡案，上會期的槍砲彈藥管制條例就被國民黨召委排案後卡住，而且內政委員會重大法案聯審很多前例，單一排案權是召委會議沒有決議的事，也不是內政委員會的慣例。

管碧玲以上屆第3會期內政委員會為例，時任國民黨召委曾銘宗排定審查行政院函請審議「租賃住宅市場發展條例草案」，民進黨召委姚文智也排案繼續審查，因此不同黨的召委排相關案續審並非首例。

管碧玲重申，重點是要讓《國土規劃法》修法可以順利向前走，簽下協商結論，如今確定明天會審完，她也就可以放心了。

(中時 )