日前南韓爆出以社交app「Telegram」設立收費色情聊天室的「N號房」事件，大多為騙取未成年少女個資後，脅迫其成為性奴利用，變態行徑讓人毛骨悚然，主嫌落網後還聲稱持有女偶像相關的情色片，如今驚爆有男子在網路上散布惡意文章，表示要公開「將女團變性奴」的方法，再度引起社會譁然。

「N號房」事件還沒完結，又爆出相關事件，這次還扯到現役女團「Lovelyz」，據《鏡週刊》報導，出道6年的當紅女團「Lovelyz」，所屬經紀公司對某男性網友提告，理由是在網路上散步惡意文章，這名30歲的男性網友，在網路上發表了以「如何將Lovelyz變成奴隸的方法」為題的文章，其中明確提及某成員姓名，並對其寫下具有性污辱的字句，讓女團經紀公司怒提告，沒想到對方挨告還囂張，竟表示論壇每天有數千條類似的留言，「我那篇算什麼」。

官司成立後，首爾中央地方法院一審判決結果出爐，判男網友需罰100萬韓元(約台幣2.5萬)，該男子堅稱自己只是數千筆po文、留言中的一小筆，法院則認為，被告的文章刻意使用刺激、貶低女性的標題來引發關注，情節惡劣，加之透過用戶數如此龐大的論壇，指名道姓污辱受害者及其親屬，連其粉絲看了都覺得受到傷害，影響範圍廣泛，唯考量被告無前科，認罪時態度尚可，才會裁罰100萬韓元而已。

(中時電子報)