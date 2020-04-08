三重加油站柯姓員工疑不滿加油客人質問他「工作沒戴口罩沒關係嗎？」，竟回稱已得新冠肺炎確診，使婦人立即撥打防疫專線並不敢回家。警方表示，7日下午獲報後請柯男到案說明，訊後依違反嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困振興條例罪嫌送辦，最高恐罰新台幣300萬元罰金。

三重柯姓加油站員工7日下午為婦人機車加油時，婦人見柯男未戴口罩問「工作沒戴口罩沒關係嗎？」，柯男回稱「我已經確診新冠肺炎，所以不需要戴口罩」，婦人訝異害怕詢問柯男「你是開玩笑的嗎？」，柯男又一派輕鬆的回「是真的，我胸口還感覺熱熱的，而且我有吃藥」，婦人隨即撥打防疫專線1922報案，深怕遭柯男傳染後也害家人被傳染嚇得不敢回家，婦人另與柯男對話過程po於社群網站，引發民眾熱議。

三重分局表示，網路巡查小組7日立即與該婦人取得聯繫，並於婦人po文30分鐘後，帶柯男到案，警方也不敢大意，立即為柯男消毒、戴口罩並量額溫，所幸無異狀，經訊問柯男表示並非新冠肺炎確診、隔離或檢疫對象，身體也無任何症狀，只是因不滿該婦人質問，隨口回稱已得新冠肺炎確診。

偵查隊長鄭偉豪說，柯男得知3句玩笑話，可能遭處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金時，大喊「蝦米？!罰架重？」，並對於造成該婦人及民眾恐慌感到非常懊悔；全案訊後即依違反嚴重特殊傳染病肺炎防治及紓困振興條例罪嫌送辦。

(中時 )