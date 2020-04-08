大陸幾個月來遏制新冠肺炎疫情的努力正在推動這個世界第二大經濟體的數位化，在減少不必要人員接觸的同時，網路銷售、電話會議和娛樂繁榮發展。

香港《南華早報》網站報導，隨著大陸經濟很大一部分在過去兩個月陷入停擺，傳統服務業業者，從餐館到私立教育機構，為了生存不得不接受數位世界，這場疫情為大陸數位經濟注入了新的動力，近年來數字經濟的年增長率超過了20％，占國內生產總值的約三分之一，就業人口占全國勞動力的四分之一。

與此同時，這次疫情也在拉大那些「精通技術」的公司、行業和地區與其他公司、行業和地區之間的差距。

雖然零售商和旅遊機構都在竭力維持生計，但一些互聯網巨頭卻因為居家對遊戲和在線娛樂的需求不斷增加而繁榮發展。今年前兩個月，大陸網上零售額較去年同期增長3％，達到1.12兆人民幣。相對地，大陸全國零售業總銷售額下降了20.5％，因為實體購物中心、超市和步行商業街為遏制病毒都關閉了，網上銷售額占大陸全國總銷售額的比例升至創紀錄的21.5％，比去年年底高出2個百分點。

報道還指出，與互聯網相關企業較多的地區政府稅收收入高於平均水準。互聯網巨頭阿里巴巴和網易總部所在的浙江省今年1月和2月稅收收入呈正增長，但大陸全國稅收收入減少，該省的企業所得稅增長了13.6％，受到了資訊技術行業的支持。

交通銀行高級研究員劉學智表示，與以往的政府刺激相比，前所未有的疫情可能在促進市場接受新經濟方面發揮更大作用，現在，為了生存，許多公司不得不向線上轉移或增加產品和服務的技術成分。

北京數字經濟智庫執行院長黃日涵則指出，相比SARS疫情，新冠肺炎在推動數位化方面的作用要大得多。他說，它不僅有可能改變普通人的日常購物習慣，還可能重置企業營運和政府的發展戰略，例如，越來越多的地方官員出現在商業平台上的直播節目中，以推動土產的銷售。

(旺報 )