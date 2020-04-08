大陸搜尋引擎龍頭百度，遭約談整頓。大陸網信辦7日指導北京市網信辦，約談百度負責人，指百度APP，大量傳播低俗訊息，密集發布聳動標題的文章，傳播秩序和生態問題突出，社會影響惡劣。要求其整頓，並自8日上午9時起，暫停更新。

大陸網信辦消息指，4月7日，大陸國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室，針對百度APP多個頻道存在嚴重違規問題，嚴肅約談百度公司負責人，要求立即停止違規行為。百度APP推薦頻道、圖片頻道、視頻頻道、財經頻道、科技頻道自4月8日上午9時起暫停更新，清理違規內容，開展深入整改。

北京市互聯網信息辦公室有關負責人指出，百度APP違反國家有關互聯網法律法規和管理要求，落實主體責任不力，大量傳播低俗庸俗信息、密集發布“標題黨”文章、公眾賬號註冊管理及內容審核不嚴，傳播秩序和生態問題突出，社會影響惡劣。

百度公司負責人表示，將嚴格落實管理要求，切實履行主體責任，對違規問題進行全面整改，暫停有關頻道更新，關閉違規賬號，嚴肅處理責任人。同時，加強內部管理，健全完善信息安全管理機制，確保類似問題不再發生。

(旺報 )