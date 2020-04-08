反對發現金 沈榮津：折扣券有4倍消費商機 12:152020/04/08 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長沈榮津8日重申折扣券才能帶動4倍消費商機。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長沈榮津8日重申折扣券才能帶動4倍消費商機。（黃世麒攝） 新冠肺炎疫情影響經濟甚鉅，在野黨要求直接發現金促進消費；經濟部長沈榮津8日在立法院回應表示，若是發現金，可能會有民眾省下來拿去存，效益會小於1，消費券則只會帶來1倍的效果，但若是使用折扣券，民眾會為了拿到1000元折扣而去買4000元的商品，帶動的商機就有4倍。 (中時 ) #消費 #發現 #現金 #經濟 #商機 也許您會感興趣 推薦閱讀 美Q2經濟慘 大摩估衰退38％ 04:092020/04/04 全球財經 消費券撬動經濟？ 04:092020/04/05 專題周報 解封必吃前3名 火鍋、燒烤和奶茶 04:102020/04/05 兩岸要聞 每人先發消費券八千元 04:102020/04/05 時論廣場 江西刺激消費 撒2000萬人幣餐飲消費券 17:442020/04/05 兩岸 《業績-電腦設備》疫情燒業績燙 圓剛3月營收雙升2位數 17:392020/04/06 財經 陸發消費券 小心物價Hold不住 04:102020/04/07 焦點新聞 藍委建議政府直接發現金 04:102020/04/07 政治要聞 八大餐飲搭防疫 推聯名居家套餐7日組 04:102020/04/08 產業特刊 刺激消費振興 政院拒發現金 04:102020/04/08 財經焦點 財經熱門新聞 不是要你囤 但衛生紙可能真要缺貨了 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 口罩明開放寄海外親友 立委質疑：109國不收根本寄不出去 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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