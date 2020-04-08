經濟部長沈榮津8日重申折扣券才能帶動4倍消費商機。（黃世麒攝）

新冠肺炎疫情影響經濟甚鉅，在野黨要求直接發現金促進消費；經濟部長沈榮津8日在立法院回應表示，若是發現金，可能會有民眾省下來拿去存，效益會小於1，消費券則只會帶來1倍的效果，但若是使用折扣券，民眾會為了拿到1000元折扣而去買4000元的商品，帶動的商機就有4倍。

(中時 )