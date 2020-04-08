溫昇豪與黃鐙輝看似形象南轅北轍，私底下卻是如假包換的好朋友，兩人七年前在《金大花的華麗冒險》因戲結緣，去年又分別拿下金鐘獎戲劇節目男配角獎與迷你劇集男配角獎，鍍金的友情蔚為一段佳話。兩人日前一起上《話山話水話玲瓏》分享對彼此的看法，溫昇豪表示七年前一起拍戲時覺得黃鐙輝很拚命，唱歌時也不藏私會盡量表現讓他印象深刻。黃鐙輝則覺得溫昇豪人帥，會演戲、唱歌，待人又非常和氣，實在很難得。

溫昇豪（左）與黃鐙輝擁有十三年深厚交情。（公視台語台提供）

溫昇豪在節目上不計形象演出豬肉攤販角色，更脫去外套秀出強健體魄。劇中他與來收保護費的混混黃鐙輝PK切豬肉，兩人不斷用言語干擾彼此，黃鐙輝在首輪比賽勝出後自信大增，對溫昇豪連番嗆聲，溫昇豪則記取教訓在第二輪切出誤差0.4兩的豬肉扳回一城。溫昇豪自認台語不好非常緊張，前一位來賓林宗興還在回答時，就一臉嚴肅在思考答案，遭揶揄是在「觀落陰」，讓他害羞大喊：「我在想啦！」

溫昇豪扮演豬肉攤老闆。（公視台語台提供）

溫昇豪分享自己在家會跟女兒講簡單的台語與客語像是「吃飽沒？」、「你高興嗎？」營造簡單的語境，培養小孩親近母語。

(中時 )