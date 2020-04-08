台北市長柯文哲8日表示，北市府有新規定，公有市場和批發市場的從業人員要全面戴口罩，顧客則採勸導，並開始量體溫才能進場，但實務上有相當的困難，目前正在蒐購全世界的紅外線體溫測量器。

柯說，疫情目前還沒完全控制，這2周危險，市府對公有市場的要求比較容易，要從業人員全戴口罩，但現階段只能對顧客勸導，對會視疫情調整政策，疫情若嚴重，不戴就不能進。

柯說，這周開始，學校不分室內外、平假日，都不給外人進入，營業場所如運動中心則推實名制，因為學校不是營業場所，但他若下令私人營業場所關起來、不准營業，那不出1個月全倒閉，企業要維持生存平衡。

柯提及，以前市民可搭電梯到市政大樓趴趴走，但現在有分流管制，市民要集中在1、2、3樓，4樓以上管制，公務員彈性上班時間擴至2小時，希望減少人與人之間接觸；吃飯就是室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，做不到就戴口罩，吃飯可把口罩拿下來，市府有壓克力板，另外也會試辦輪流在家上班，透過視訊會議，減少人員接觸。

柯表示，從感染到確診大約15至20天，清明連假有沒有破口，估計15日至20日期間才會知道，這段期間還是危險期，口罩該戴、吃飯前要洗手。

(中時 )