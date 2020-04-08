彰化高鐵特區又辦理今年第一次招標，訂於4月29日開標，這次共標售42筆、面積18.63公頃。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化高鐵特區又辦理今年第一次招標，訂於4月29日開標，這次共標售42筆、面積18.63公頃，住宅區8.76公頃，產專一、二分別是1.16和8.71公頃，其中住宅區共有12筆土地細割，最小面積才73坪，標售底價約8萬多元，提供若圓滿屋築夢。

彰化縣高鐵特區全區204公頃，區段徵收183公頃，從2015年開發完成，投資和企業等陸續進駐，向銀行借貸61億元，已償還僅剩10億元 ，還剩50餘公頃土地代標售。

去年縣府標售2次，進帳5億多元，今年工業用土地詢問度激增，今年今年首次招標

，一口氣就推出42筆土地，預計最低總值至少47億元以上，當年辦理土地徵收，向銀行貸款還剩10億元尚未償還，得年繳2000多萬元利息，若這次招標順利，就一舉轉負為盈了。

彰化縣政府地政處表示，彰化高鐵成立招商小組，近來洽購工業用地詢問度相當踴躍，這次特別釋出了產專一、產專二，每坪最低價分別11萬、10多萬元起跳，比較中科土地每坪土地高達30多萬元到50幾萬，換算租金，算是中小企業投資的首選。

地政處土地開發科長柯熙光表示，這次標售作業自3月20日至4月28日止，投標一律採用郵寄方式投標，投標人須於開標日29日上午9時前送達彰化市中央路郵局1710號郵政信箱。

(中時 )